KKTC’de bugünkü vaka sayısı açıklandı

KKTC’de bugünkü vaka sayısı açıklandı
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KKTC'de toplam 21.433 test yapıldı, 2 kişi vefat etti, 531 pozitif vakaya rastlandı, 488 kişi taburcu edildi

Son 24 saatte yapılan test sayısı 21.433 olup, 531 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi vefat etmiş, 488 kişi taburcu edilmiştir. 

227 kişi Lefkoşa, 118 kişi Girne, 97 kişi Gazimağusa, 57 kişi Güzelyurt, 19 kişi İskele, 13 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

26 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 21.433 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 531    

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 531           

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 488          

Bugün Kaybedilen Hasta: 2 

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Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.296.585     
      
Toplam Vaka Sayısı: 81.218            

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 74.969       

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 6039  
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 46     

Karantinadaki Vaka Sayısı : 5986 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 212      

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7          

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :  

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 46  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 218  

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1640        

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 138443  

Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2022, 19:41
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