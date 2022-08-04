KKTC’de imal edilen ilk deniz aracı düzenlenen törenle İsrail’e ihraç edildi

KKTC’de imal edilen ilk deniz aracı İsrail’e ihraç edildi.

Gazimağusa’daki Shipyard Tersanesi’nde yerli iş gücü ile teşvik almadan yapılan, 18 ton çekiç güçlü çok amaçlı ilk römork, düzenlenen törenle Gazimağısa Limanı’ndan Hayfa Limanı’na gönderildi.

Römorkörün teslimi için Gazimağusa Limanı’nda düzenlenen törene, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacı, Kıbrıs Türk Armatörler Birliği Başkanı Yıltan Özkıraç, Gazimağusa Liman Başkanı Kaptan Kemal Yapıcı, diğer davetliler ve tersane çalışanları katıldı.

-Gündoğdu: “Herhangi bir teşvik almadan, tamamı yerli iş gücü ile yapıldı”

Shipyard Famagusta Genel Müdürü Gökalp Gündoğdu, törende yaptığı konuşmada, römorkörün,120 çalışan ile birlikte 2021 yılı içinde tamamlandığını, yüksek çekim gücüyle, İsrail denizlerinde gemilere/liman faaliyetlerine hizmet vereceğini ifade etti.

Herhangi bir teşvik almadan dünya pazarına bu satışı gerçekleştirmiş olmaktan gurur duyduklarını belirten Gündoğdu, “Tamamı, Türk dizayn firması tarafından tasarlanan, İtalyan Denetim firması RINA tarafından denetlenen ve uluslararası olarak tescillenen, en başta çok amaçlı hizmet römorkörünün inşasından teslimine olan tüm süre boyunca, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkürü borç bilirim” dedi.

-Deniz: “Hayalini kurmak bile güzeldi, şimdi bu anı yaşıyoruz”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz de, “Shipyard Tersanesi’nde inşa edilen römorklardan biri, İsrail’de hizmet vermek üzere alıcılarına teslim edilecek. Bunu düşünmek, hayalini kurmak bile güzeldi. Şimdi ise bu anı yaşıyoruz. Bu başarıya imza atan başta sevgili dostum Ramazan Gündoğdu olmak üzere bütün çalışma arkadaşlarını yürekten kutluyorum” dedi.

Bu olayın, KKTC’de ne yapmak veya ne yapmamak gerektiğini gösteren büyük bir olay olduğuna işaret eden KTTO Başkanı Deniz, şöyle devam etti:

“Yıllardan beri devlette bir iş peşinde koşuyoruz. Kendi çapımızda bir iş yeri açarak devlete mal ve hizmet satmak için uğraşıyoruz, Gerekçelerimiz de hazırdır: Ambargo var; yurt dışına iş yapamıyoruz. Biliyorsunuz Ramazan Bey ve arkadaşları, Rum ambargosunun başlıca hedefi olmuş bir sektörde çalışıyorlar. Mağusa Limanı’nın kapalı bir liman olmadığı Avrupa Birliği tarafından ilan edilmiş olmasına karşın, AB üyesi olan Güney Kıbrıs’taki yönetim, bu limana uğrayan kaptanları hapse atmakta ve yasadışı bir ambargoyu sürdürmektedir. Ramazan Gündoğdu ve arkadaşlarının oluşturduğu bu başarılı işletme, işte bu zor şartlar altında geniş bölgemizdeki gemilere hizmet vermektedirler. Şimdi, gemilerin bakım ve onarımından bir adım daha ileri gitmişler ve römork da olsa deniz aracı inşa etmeye başlamışlardır. Onlarla ne kadar övünsek azdır. Ne kadar gururlansak yetersizdir.”

-KTSO Başkanı Kamacıoğlu: “Ülkemiz için önemli bir adım”

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Ali Kamacıoğlu da anlamlı ve onur verici bir an yaşandığını söyledi.

Bu başarının ülkeye en hızlı ve en entegre yoldan döviz girişini sağladığını dile getiren Kamacıoğlu, “Yılda bir değil, her ay bir tane göndermek için çalışmalar yapalım” diye konuştu.

Konuşmaların ardından, kurdele kesimi yapıldı ve romörkör Gazimağusa Limanı’ndan çalışanların ve davetlilerin alkışları ile uğurlandı.