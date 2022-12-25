KKTC’de Yerel Seçimler için oy verme işlemi başladı

Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi için oy verme işlemi sabah 08.00’de başladı.

208 bin 236 seçmen 18 belediye başkanını, 220 belediye meclis üyesini, 240 muhtarı ve 960 ihtiyar heyeti üyesini belirleyeceği seçimde, oy verme işlemi saat 18.00’e kadar devam edecek. Yasa gereği sonuçların açıklanmasına ilişkin yayın yasağı ise saat 19.00 itibarıyla kalkacak.

Oylama sürecinin tamamlanmasının ardından belediye başkanlarının oy pusulalarından başlayarak oy sayımına geçilecek.

Oy kullanabilmek için Sandık Kurulu’na, Kıbrıs Türk Federe Devleti döneminde veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti döneminde yurttaş olanlara verilen kimlik kartı; Polis kimlik kartı; Kıbrıs Türk Federe Devleti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti pasaportu veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sürüş ehliyeti gösterilebilecek.

- Nasıl oy kullanılacak?

Pazar günü sandık başında seçmenlere, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, muhtarlık ve ihtiyar heyeti olmak üzere farklı renklerde 4 tane oy pusulası verilecek.

Seçmenler, belediye başkanlığı ve muhtarlık için verilen oy pusulalarında, oyunu vermek istediği belediye başkanı ve muhtar adayının isminin altındaki kareye sadece bir defa olmak üzere ‘evet’ mührü basacak.

İhtiyar üyeliği için ise, verilen pusulada oyunu vermek istediği adayların isim ve soyisimlerinin yanındaki kareye kalemle işaret koyarak 4 aday için oy kullanacak.

- Belediye meclis üyeliği

Belediye meclis üyeleri için oy kullanacak seçmen, mühür, mühür+tercih veya karma olmak üzere 3 farklı şekilde oy verebilecek.

Herhangi bir siyasi partiye mühür vurarak oy vermek istenildiği takdirde, seçmen, oy pusulası üzerinde bulunan parti amblemi ve isminin altında yer alan karenin içerisine ‘evet’ mührünü bir kere basacak.

Bir partiye mühür basarak oy kullanan seçmen, isterse mühür bastığı partinin belediye meclis üyesi adayları arasında tercih yapabilecek. Adaylar arasında tercih yapmak isteniliyorsa, oy vereceği belediyenin belediye meclisi üye sayısının yarısı kadar tercih yapabilecek. Tercih için adayların isim ve soyisimlerinin karşısında bulunan kareye işaret konulacak.

Buna göre, tercih sayıları şu şekilde olacak:

Lefkoşa İlçesine bağlı belediyeler: Değirmenlik Akıncılar 6, Gönyeli-Alayköy 7, Lefkoşa 13

Gazimağusa ilçesine bağlı belediyeler: Beyarmudu 4, Gazimağusa 9, Geçitkale-Serdarlı 5, Mesarya 5, Tatlısu 3, Yeniboğaziçi 5

Girne ilçesine bağlı belediyeler: Çatalköy-Esentepe 5, Dikmen 5, Girne 8, Lapta-Alsancak-Çamlıbel 7

Güzelyurt ilçesine bağlı belediyeler: Güzelyurt 7

İskele ilçesine bağlı belediyeler: Erenköy-Karpaz 5, İskele 6, Mehmetçik-Büyükkonuk 5

Lefke ilçesine bağlı belediyeler: Lefke 5”

-Karma oy

Partili veya bağımsız adaylara karma oy kullanmak isteyen seçmen, oy vereceği adayın isim ve soyisminin karşısındaki kareye işaret koyarak karma oy verecek. Karma oyda ‘evet’ mührü kullanılmayacak. Karma oyun geçerli olması için, en az 2 siyasi partinin adayları arasında veya en az 1 siyasi partinin adayları ve bağımsız aday(lar) arasında oy kullanılacak.

Karma oy kullanırken, en az veya en çok verilmesi gereken oy sayısı şu şekilde;

Lefkoşa İlçesine bağlı belediyeler: Değirmenlik Akıncılar 6 (en az)-12 (en çok), Gönyeli-Alayköy 7-14, Lefkoşa 13-26

Gazimağusa ilçesine bağlı belediyeler: Beyarmudu 4-8, Gazimağusa 9-18, Geçitkale-Serdarlı 5-10, Mesarya 5-10, Tatlısu 3-6, Yeniboğaziçi 5-10

Girne ilçesine bağlı belediyeler: Çatalköy-Esentepe 5-10, Dikmen 5-10, Girne 8-16, Lapta-Alsancak-Çamlıbel 7-14

Güzelyurt ilçesine bağlı belediyeler: Güzelyurt 7-14

İskele ilçesine bağlı belediyeler: Erenköy-Karpaz 5-10, İskele 6-12, Mehmetçik-Büyükkonuk 5-10

Lefke ilçesine bağlı belediyeler: Lefke 5-10”

- Seçim günü yasakları

Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 104. maddesi uyarınca, 25 Aralık 2022 Pazar günü, saat 19.00’a kadar Radyo ve Televizyonlar ile her türlü yayın organı tarafından seçim ve sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılmasının yasak olduğu belirtildi.

Seçim günü, sandık alanları içerisinde veya civarında herhangi bir kişi tarafından aday ve/veya siyasi parti ambleminin veya işaretinin taşınmasının veya aday veya siyasi partinin propagandasını yapan renkleri çağrıştıran herhangi bir giysi ve/veya emtia ve/veya maske kullanılmasının da yasakolduğu hatırlatıldı.

Yasa gereğince, oy verme gününde uyulması gereken diğer yasaklarsa şöyle:

“Her ne suretle olursa olsun, alkollü içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki satılması, verilmesi ve içilmesi yasaktır.

Bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence yeri niteliğini haiz lokantalarda yalnız yemek verilir.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silâh taşıyamaz.”