"KKTC’den Covid -19 hastalarının ambulans uçakla Türkiye’ye götürüldüğü haberi gerçekliği yansıtmamaktadır"

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, katıldığı bir programda KKTC’den Covid -19 hastalarının ambulans uçakla Türkiye götürüldüğü yönünde yapılan haberin gerçekliği yansıtmadığını açıkladı.

Bahsi geçen hastanın vaskülit tanısı ile tedavi gördüğünü, ailesinin isteğiyle Türkiye’ye gönderildiğini, covid vakası olmadığını kaydeden Bakan Pilli, hastaya gerekli covid testlerinin yapıldığını, test sonuçlarının negatif olduğunu belirtti.

Şuanda ülkemizde herhangi bir vakanın olmadığını vurgulayan Bakan Pilli, vakaların Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandığını, resmi olmayan haberlere itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2020, 21:12