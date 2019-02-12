KKTC’den taziye mesajları yayımlandı

İstanbul Çekmeköy’de dün akşam saatlerinde düşen askeri helikopterde 4 asker şehit oldu.KKTC’de de büyük üzüntü yaratan kazanın ardından taziye mesajları yayımlandı.

Başbakanlık, sosyal medya hesabından yayımlandığı taziye mesajında, “İstanbul Çekmeköy’de helikopter düşmesi sonucu şehit olan askerlere Allah’tan rahmet diliyoruz. Başta aileleri olmak üzere tüm Türkiye’nin başı sağ olsun” ifadelerine yer verdi.

Ana Muhalefet Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar da, yayımladığı mesajında, şehitlere rahmet Türk Milletine başsağlığı diledi.

Din İşleri Başkanı Talip Atalay ise, elim kaza sonucu şehit olan askerlere Allah’tan rahmet dileyerek, “Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk milletinin acılarını paylaşır, bir daha böyle acı olaylar yaşatmamasını Cenabıhak’tan niyaz ederim” ifadesini kullandı.

brt