KKTC’den Türkiye’ye 17 çevik kuvvet ve 10 itfaiyeciden oluşan arama kurtarma ekibi gönderildi

KKTC’den Türkiye’ye 17 çevik kuvvet ve 10 itfaiyeciden oluşan arama kurtarma ekibi gönderildi
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerdeki çalışmalara katılmak üzere 17 çevik kuvvet polisiyle 10 itfaiyeciden oluşan bir arama kurtarma ekibi Türkiye'ye gönderildi.

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Polis Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye'de yaşanan deprem felaketi nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Polis Genel Müdürlüğüne bağlı 10 itfaiye personelinin Gazimağusa Limanı'ndan gemiyle yola çıktığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı, dün, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgedeki arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere 17 çevik kuvvet polisini Ercan Havalimanı'ndan uçakla Adana'ya gönderdi.

Türkiye'ye giden polis ve itfaiye ekiplerinin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde ihtiyaç görülen illerde çalışacakları öğrenildi.

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