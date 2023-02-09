KKTC’den Türkiye’ye 17 çevik kuvvet ve 10 itfaiyeciden oluşan arama kurtarma ekibi gönderildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerdeki çalışmalara katılmak üzere 17 çevik kuvvet polisiyle 10 itfaiyeciden oluşan bir arama kurtarma ekibi Türkiye'ye gönderildi.
İçişleri Bakanlığı, dün, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgedeki arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere 17 çevik kuvvet polisini Ercan Havalimanı'ndan uçakla Adana'ya gönderdi.
Türkiye'ye giden polis ve itfaiye ekiplerinin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde ihtiyaç görülen illerde çalışacakları öğrenildi.