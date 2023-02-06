KKTC’nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu: "Adıyaman’daki öğrencilerimizden bir haber alamadık"

KKTC’nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Türkiye’de yaşanan depremin ardından BRT’ye açıklamalarda bulundu.

Korukoğlu, “Yeryüzüne çok yakın bir noktada deprem gerçekleşti dolayısıyla şiddeti çok oldu. Kahramanmaraş’taki sporcularımızdan, öğrencilerimizden iyi haber aldık fakat Adıyaman’daki öğrencilerimizden bir haber alamadık. Gaziantep başkonsolosluğumuz Adıyaman’a doğru hareket etti. Buradaki yetkililerle de temas edip bilgi almaya çalışıyoruz. Kahramanmaraş’taki öğrencilerimizle teması sürdürüyoruz. Gün içerisinde daha fazla bilgi almaya çalışacağız. Buradaki makamlarla da temaslarımız sürüyor.” dedi.

Gaziantep Başkonsolosu Fatma Demirel ve ekibinin bölgeye ulaşmasının ardından öğrencilerden haber alınacağı bildirildi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığında kriz masası oluşturulduğu açıklandı. Depremden sonra haber alınan öğrenci kafilelerinin ülkeye getirilmesi noktasında gerekli girişimlerin başlatıldığı belirtildi.