KKTC’nin "çocuklara yönelik ilk bilim festivali" dün akşam Girne’de başladı.

Haydar Aliyev Uluslararası Kültür Merkezi ve Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Cemiyeti tarafından Bilim Türkiye işbirliği ile düzenlenen "Bilimfest Kıbrıs" yarın sona erecek.

Haydar Aliyev'in doğumunun ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun yüzüncü yılı anısına düzenlenen festivalde; çocukların bilime olan ilgisini artırmak, merak duygularını geliştirmek ve bilimsel düşünme becerilerini desteklemek için bir dizi eğlenceli ve interaktif etkinlik yer alıyor.

Festivalin açılış etkinliği Alsancak Milli Parkında yer aldı.

-Hasanoğlu: “Dernek kültürel köprüler kurmak amacıyla çalışıyor”

Açılışta konuşan Azerbaycan Kıbrıs Dostluk Cemiyeti ve Haydar Aliyev Uluslararası Kültür Merkezi Başkanı Orhan Hasanoğlu,2012 yılında kurulan derneğin, KKTC, Azerbaycan ve Türk Devletleri arasında kültürel köprüler kurmak amacıyla çalıştığını belirtti.

-Görmez: “Hedefimiz bilime, ilime ve teknolojiye olan ilgiyi yaygınlaştırmak”

Bilim Türkiye adına Ankara Bilim Pursaklar Yöneticisi Selin Görmez de Bilim Türkiye’nin kuruluş amaçları ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. Görmez, hedeflerinin toplumda, bilime, ilime ve teknolojiye olan ilgiyi yaygınlaştırmak ve geliştirmek olduğunu vurguladı.

-Taçoy: “Gelecek bilimde ve gençlerde”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ise konuşmasında geleceğin bilişimde ve gençlerde olduğunu dile getirerek, teknolojiyi, bilimi, ilimi dışardan ithal eden değil, üreten, teknolojiye bilime hakim nesiller yaratmanın önemine vurgu yaptı.

-Çavuşoğlu: “Tek millet 3 devlet duygusunu en içten şekilde hissediyoruz”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da Türk Birliği’nin gücünü, tek millet 3 devlet duygusunu en içten şekilde hissettiklerini belirtti.

Çavuşoğlu, temennilerinin Türk Devletleri arasında kültürel, bilimsel sanatsal her türlü buluşmanın artması ve halkların birbirlerini daha yakından tanıması ve Türk Birliğinin lafta değil, özde oluşturularak genişletilmesi olduğunu dile getirdi.

-Töre: “Bugünlere gelmek bizim için şereftir”

Meclis Başkanı Zorlu Töre ise bir zamanlar hayal olan Türk Birliğinin bugün gerçeğe dönüştüğüne dikkat çekti. Töre bu çerçevede Türk Devletleri Teşkilatının kuruluşunun önemini vurguladı. Başkan Töre, burada yaptığı konuşmada Türk milletinin bir bütün olduğunu söyleyerek bu birlikteliğin daima devam edeceğini belirtti.

Geçmişteki acı dolu yıllara bakıldığında nerelerden nerelere gelindiğinin muhasebesinin iyi yapılması gerektiğine değinen Töre : “Bugünlere gelmek bizim için bir şereftir” dedi.

-Tatar: “KKTC yürekli bir şekilde geleceğe yürüyor”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da açılıştaki konuşmasında, KKTC’nin Türk Devletleriyle arasındaki bağlar ve gönül birliğinin büyük önem taşıdığını belirtti.

Tatar, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatında gözlemci statüsünün bu bağları pekiştirerek arttıracağına inanç belirtti.

KKTC’nin her türlü engelleme, kısıtlama ve ambargolara rağmen yürekli bir şekilde geleceğe yürüdüğünü dile getiren Tatar, gençlerin teknoloji ve bilimdeki tüm yenilikleri kullanarak, ülkelerini çok daha müreffeh yarınlara ulaştıracağını ifade etti.

KKTC’nin İslam İşbirliği Teşkilatı, Türk Devletleri teşkilatı ve diğer ülkelerle kuracağı ilişkilerle, iletişim teknoloji ilim bilimde çağın nimetlerinden faydalanarak gelecekte çok daha büyük projelere imza atacağını dile getiren Tatar, “Eğitim sistemimize çağdaşlık evrensellik ilim bilim her türlü imkanı çocuklarımızın önüne koymaya çalışıyoruz ”dedi

Konuşmaların ardından açılışa katılan yetkililer, bilim çadırları ve Bilim Tırını gezdi. Bilimfest Kıbrıs açılışı halk dansları gösterileri ile devam etti.

Yarına kadar devam edecek Bilimfest Kıbrıs’ta; bilim çadırları, teknoloji stantları ve Mobil Bilim Teknoloji TIR’ında bilimsel ve teknolojik deneyimler sunulacak.

Festival boyunca gerçekleştirilecek atölye çalışmaları, deneyler, bilim gösterileri ve sergiler sayesinde çocuklar, bilimin sınırlarını keşfetme fırsatı bulacak.

Bilimfest Kıbrıs’ta; Bilim Azerbaycan, Bilim Üsküdar, Bilim Fatih, Bilim Pursaklar, Bilim Gaziantep ve Bilim Erzurum ile Antalya Bilim Merkezi ve “ASAN Hizmet” başta olmak üzere, yurt içi ve yurt dışından birçok kurum ve kuruluş yer alıyor.

Bilimfest Kıbrıs’ta 8-14 yaş aralığındaki çocuklar için çok özel bir “Eğitim Programı” da düzenlenecek.

Festival kapsamında 100 öğrenci ile sınırlı eğitim programında; Robotik kodlama ve teknoloji atölyesi eğitimleri ile çeşitli bilimsel aktiviteler gerçekleştirilecek.