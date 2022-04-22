“KKTC’nin girişimci çocukları projesi” final şenliği AKM’de yapıldı

“KKTC’nin Girişimci Çocukları Projesi” final şenliği Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da katılımıyla yapıldı.

Lefkoşa AKM Birkan Uzun Salonu’nda gerçekleşen final şenliğine, Tatar’ın yanı sıra, Eşi Sibel Tatar, Milli Eğitim bakanı Nazım Çavuşoğlu, UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu, TC Büyükelçiliği KEİ Ajansı temsilcisi, projeye destek veren kuruluşların temsilcileri, öğretmen, öğrenciler ve velileri katıldı.

TATAR

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da pandemi, ekonomik kriz, Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu pahalılık ve tüm olumsuzluklara, ambargo, izolasyon ve kısıtlamalara rağmen Kıbrıs Türkünün umutlu olduğunu belirtti.

Bu umudun arkasında girişimci öğrenciler, onların aileleri, akademik, sportif, tiyatro, müzik ve diğer alanlarda başarı sağlamış KKTC’yi dünya standartlarında temsil eden kişiler bulunduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı, daha önce de Kıbrıs gibi Küçük bir adadan dünyaca ünlü müteşebbislerin çıkmış olduğuna işaret etti.

Tatar, TC’nin de desteğiyle teknolojiyi de etkin şekilde kullanarak Kıbrıs Türk halkının dünyadaki yerini alacağını belirtti ve katılımcıların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

ÇAVUŞOĞLU

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, projenin startını veren eski bakan Amcaoğlu’na teşekkür ederek başladığı konuşmasında, Atatürk çocuklarını öğretmenlere emanet ederken, eğitimleri ve bilgileriyle uluslararası standartların üzerine çıkarılmalarını ve girişimci olmalarını beklediklerini söyledi.

Bugünün girişimci çocuklarına iş adamlarının rehber olacağını, Bakanlık olarak öğretmen, yönetici ve mesleki yeterliliğe öncelik verdiklerinin altını çizen Bakan Çavuşoğlu, girişimciliği müfredata koymanın yetmeyeceğini, bunun ayrıca gelenekselleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

KÜÇÜKÖZDEMİR

KK Turkcell Müdürü Murat Küçüközdemir, ortaya konan fikirler ve buradan çıkacak bir projenin ülkenin ufuklarını daha da açabileceğini söyledi.

Girişimcilikte teknolojinin katkılarına da vurgu yapan Küçüközdemir, dünyadaki girişimcilerinin %30’unun internete 100 Megabit ve daha fazla hızlarla bağlandığının altını çizdi ve yapacakları yatırımlarla girişimci gençlerin önünü daha da açmak istediklerini belirtti.

İNCE

Genç İşadamları Derneği Başkanı (GİAD) Muhit İnce de konuşmasında, 23 Ağustos 2021’de bir pilot proje olarak başlayan “KKTC’nin Girişimci Çocukları” projesinin bugün bir hayalin ötesine geçtiğini belirtti.

İnce, bugün 13 takımın sunumlarıyla devam edecek etkinliğe katkı koyan tüm paydaşlara teşekkür ederek, girişimcilik derslerinin okul müfredatlarına dahil edilmesiyle, sorun çözen, tespit eden, çözüm için proaktif davranan nesillerin yetişmesinin önünün açılacağını ifade etti.

KAVUKLU

Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı İçim Çağıner Kavuklu da, GİKAD Akademi bünyesinde özgüveni yerinde, analitik, girişimci düşünceye sahip, sosyal güçlü bireyler yetiştirme hedefinde olduklarını belirtti.

Kavuklu, Pandemi sürecinin tüm dünyaya her toplumun kendi ayakları üzerinde durabilmesi gerektiğini öğrettiğine işaret ederek, üreten nesiller yetiştirmenin birincil önceliğe sahip olması gerektiğinin altını çizdi.



“BİR GİRİŞİMCİLİK YOLCULUĞU…”

“Bir Girişimcilik Yolculuğu” sloganıyla KK Genç İşadamları Derneği, KT Girişimci Kadınlar Derneği, Kuzey Kıbrıs Turkcell, TC Lefkoşa Büyükelçiliği KEİ Ofisi, Milli Eğitim Bakanlığı ve Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı işbirliğinde gerçekleştirilen “KKTC’nin Girişimci Çocukları Projesi”ne 6 okuldan 12 takım katıldı.

Bugünkü final şenliğinde ortaya konan projelerin her biri için bir sepet ayrıldı. Sunumu yapılacak girişimcilik projelerinden beğeni alanlara sponsorlar temsili yatırımlar yapacak. En çok yatırım alan sepetlerdeki 3 proje madalya ve çeşitli ödüllerle ödüllendirilecek.