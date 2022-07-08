KKTC’nin ilk 6 ayda trafik bilançosu: Yılın ilk yarısında 13 kişi öldü, 425 kişi yaralandı

KKTC’de yılın ilk 6 ayında trafik kazası sebebiyle 13 kişi öldü, 425 kişi de yaralandı.

KKTC’de ilk 6 ayın trafik bilançosu ağır oldu.

Polis Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, 1 Ocak-30 Haziran tarihleri arasında, 11’i ölümlü, 314’ü yaralanmalı olmak üzere toplam bin 861 trafik kazası yaşandı.

Kazaların bin 536’sı ise hasarla atlatıldı.

- Kazalarda yaklaşık 45 milyon zarar meydana geldi

6 aylık süre içerisinde meydana gelen kazalar sonucunda toplam 44 milyon 909 bin 665 TL’lik zarar meydana geldi.

Bölge dağılımına göre ise, kazaların 661’i Lefkoşa, 580’i Girne, 433’ü Gazimağusa, 102’si Güzelyurt, 85’i ise İskele’de gerçekleşti.