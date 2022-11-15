KKTC’nin kuruluşunun 39’uncu yıl dönümü törenlerle kutlanıyor..Lefkoşa Atatürk Anıtı’nda tören düzenlendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 39. kuruluş yıl dönümü tören ve etkinliklerle kutlanıyor.

Kutlamalar çerçevesinde Atatürk Anıtı önünde saat 09.30’de tören yapıldı.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Ana Muhalefet Partisi CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, 39’uncu Tümen Komutanı Tuğgeneral Hasan Paçalı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bazı bakan ve milletvekilleri katıldı.

Tören’de ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığını temsilen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ve Türkiye Cumhuriyeti Sivil Savunma Bakanlığını temsilen Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu yer aldı.

Törende, protokol sırasına göre anıta çelenkler sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilerek, anıt özel defteri imzalandı.

- Cumhurbaşkanı Tatar: “KKTC’nin temellerinde halkımızın büyük fedakarlığı, aziz şehitlerimizin canı, gazilerimizin teri ve kanı vardır”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar anıt özel defterine şunları yazdı:

“Aziz Atatürk,

Anadolu’da başlattığınız İstiklal Savaşı ile kurduğunuz Türkiye Cumhuriyeti’nden güç ve ilham alarak yürüttüğümüz mücadele sonrasında kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 39’uncu kuruluş yıl dönümünde bir kez daha huzurunuzdayız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğünün, bağımsızlığının ve egemenliğinin doruk noktasını temsil ederken, temellerinde halkımızın büyük fedakarlığı, aziz şehitlerimizin canı, gazilerimizin teri ve kanı vardır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, işaret ettiğiniz yolda ilerlerken, düşünceleriniz, ilkeleriniz, inkılaplarınız yolumuzu aydınlatıyor.

‘En büyük eserim’ dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti’nin yardım ve desteğiyle haklı ve kutsal mücadelemize devam ederken, ‘Kahraman’ olarak nitelendirdiğiniz Türk ordusunun koruması ve güvencesinde, kendi vatanımızda, kendi devletimizin çatısı altında hür ve korkusuz olarak yaşıyoruz. Manevi huzurunuzda bir kez daha söz veriyoruz; Her ne pahasına olursa olsun Anavatan Türkiye’nin garantörlüğü ile Türk askerinden asla vazgeçmeyeceğiz. ‘Tek dişi kalmış canavar’ üzerimize gelse de devletimizi, özgürlüğümüzü, egemenliğimizi ayaklar altında çiğnetmeyeceğiz. Ruhunuz şad olsun. “

- TBMM Başkanı Şentop: “KKTC’nin 39’uncu yıl dönümünü, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle fikir ve gönül birliği içinde, coşku ve gururla kutluyoruz”

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise şu ifadeleri kullandı:

“Aziz Atatürk,

Milletimizin ayrılmaz parçası olan Kıbrıs Türk halkının, özgürlüğü ve egemenliği uğruna verdiği onurlu mücadele sonucunda kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 39’uncu yıl dönümünü, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle fikir ve gönül birliği içinde, coşku ve gururla kutluyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti’nin, bugün olduğu gibi gelecekte de tarihi ve vicdanı sorumluluklarının bilinciyle, Kıbrıs Türkünün ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yanında olacağını, hak ve hukukunu korumayı sürdüreceğini huzurunuzda bir kez daha teyit ediyor, aziz hatıranızı şükran ve rahmetle yad ediyoruz. Ruhunuz şad olsun.”

- Oramiral Tatlıoğlu: “Bağrından çıktığı milletinin sevgi ve güveninden güç alan Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam edecektir”

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ise şunları yazdı:

“Cumhuriyetimizin Kurucusu, Ebedi Başkomutanımız ve Büyük Önderimiz,

Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi sonucunda ilan ettiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 39’uncu kuruluş yıl dönümünde huzurunuzdayız.

'Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir' sözünüzden güç alarak, tarihte eşi benzeri görülmemiş haksızlık ve zulüm karşısında tüm dünyaya karşı varoluş mücadelesi veren Kıbrıs Türk halkı, haklı davasını evrensel niteliklere sahip, hukuk üstünlüğü ilkesine gönülden bağlı, bağımsız bir devlet kurarak taçlandırmıştır.

Bağrından çıktığı milletinin sevgi ve güveninden güç alan Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam edecek ve 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' şiarıyla her türlü yıkıcı girişime karşı dimdik ayakta olacak ve hiçbir oldubittiye müsaade etmeyecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle, sizi, silah arkadaşlarınızı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulmasına büyük mücadele gösteren devlet büyüklerini, vatan, millet, bayrak ve istiklal uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnet ile anıyor, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun.”