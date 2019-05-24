“KKTC’nin refahı için çalışacağım”

Başbakan Ersin Tatar sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Tatar paylaşımında;

“Değerli kardeşlerim; Sizlerin sayesinde 2009 yılından itibaren milletvekili ve Bakan, 2013 yılından bu yana da milletvekili olarak ülkeme hizmet için canla başla çalıştım. Şimdi yine büyük desteğinizle BAŞBAKANLIK görevime başlıyorum. Söz veriyorum, yine sizlerin arasında olmaya devam edecek, KKTC’nin refahı, uluslararası alanda hak ettiği yeri alması için durmaksızın çaba göstereceğim. Hepinize destek mesajlarınız ve kutlamalarınız için teşekkür eder, en kalbi sevgi ve saygılarımı sunarım.”dedi.

