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KKTC’ye kanunsuz yollardan giriş yapmaya çalışan 5 kişi tutuklandı

KKTC’ye kanunsuz yollardan giriş yapmaya çalışan 5 kişi tutuklandı
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KKTC’ye Gazimağusa ve Akıncılar’dan kanunsuz yollardan giriş yapmaya çalışan 5 kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün saat 19:30 sıralarında Gazimağusa'da A.S. (E-27) ve S.E.’nin (E-30), herhangi bir muhaceret işlemi yaptırmadan yasal olmayan yollardan KKTC’ye kanunsuz giriş yaptıkları tespit edildi.

Saat 01:00 sıralarında ise Akıncılar’da, A.E. (E-46), E.H.E.L. (E-42) ve M.E.L.’nin (E-30) de herhangi bir muhaceret işlemi yaptırmadan yasal olmayan yollardan KKTC’ye kanunsuz giriş yaptıkları tespit edildi.

Zanlılar tutuklandı.

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