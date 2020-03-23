Klasikcilerden “Sağlığınız için evde kalın” çağrısı

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği, koronavirüsle mücadele kapsamında hükümetin aldığı kararlara destek vererek, “Sağlığınız için evde kalın” çağrısına uyulmasının önemine işaret etti.

KTKOD Başkanı Burçin Aliusta, yaptığı yazılı açıklamada, uzmanların anlattığı hijyen kurallarına uyulmasının, ayrıca gerekmedikçe sokağa çıkılmaması uyarılarının dikkate alınmasının herkesin sağlığı için önemli olduğunu vurguladı.

“Herkesin uyarıları dikkate alması ve uygulamasıyla, sağlığımız için eve kapandığımız günler, daha kısa sürede bitecektir” diyen Aliusta, bu zor günlerin geçmesinin ardından her yeri renklendirecek klasiklerin sokağa çıkacağı zamanı heyecanla beklediklerini ifade etti.

Aliusta, “Renksiz günler geçecek, klasikler yolları renklendirecek” diyerek 2020 sezonu için yapılacak etkinlikler üzerinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Aliusta, şöyle dedi:

“2020 sezonu için planladığımız 11 farklı etkinliğimizin tarihleri, ülkemizin içinde bulunduğu olağanüstü durum nedeniyle ertelendi. Sokağa çıkacağımız günler geldiğinde, klasik severlerimiz de hazırlıklarını yapsın. Müsait olanlar evlerinde klaskleriyle ilgilensin ve ilk etkinliğimizde hazır olarak yerlerini alsınlar. Etkinliklerimize başlamak, renksiz günleri geride bırakmak için tekerleklerimizi cirileyeceğiz, sergilerle klasik araçlarımızı herkese göstereceğiz, pistlerde hünerlerimizi ortaya koyacağız, güzel ülkemizi yine hep birlikte gezerek tekrar keşfedeceğiz”.