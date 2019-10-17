Klasikler Özyalçın için yarıştı

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’nün, merhum Oğuz Özyalçın anısına her yıl geleneksel olarak düzenlediği Klasik Otomobil Rallisi’nin yedincisi, geçtiğimiz Pazar günü yapıldı.

Ralli, Pazar sabahı saat 10.00’da, Girne’de bulunan Özyalçın Group of Companies Merkez binası önünden, Başbakan Sayın Ersin Tatar ve Girne Belediye Başkanı Sayın Nidai Güngördü’nün bayrak kaldırmasıyla start aldı. Yurt içinden katılımın yoğun olduğu gözlemlenen ralliye, yurt dışından da Çukurova Klasik Otomobilciler Derneği, İstanbul Rumeli Üniversitesi Klasik Araçlar Hobi Restorasyon Kulübü, Klasik Mercedes-Benz Kulübü-Türkiye toplam 8 araç ile katıldı. Uluslararası üne sahip klasik otomobil koleksiyoneri Cengiz Artam’da ralliye katılan isimler arasındaydı. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü üyelerinin yanı sıra, sosyal yaşamın önde gelen isimleri, iş ve dernek yaşamının etkili isimleri 7. Oğuz Özyalçın Klasik Otomobil Rallisi’nde buluştu.

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği de 3 araç ile katıldı. Her geçen sene katılımın arttığı 120 kilometre uzunluğundaki ralliye katılım için kayıt yapan 110 araçtan, 104’ü start aldı. Tatlısu, Minyatür Kent – Çınarlı, İncirli Mağarası – Gönendere Konedra Agora Restaurant – Antiphonitis Kilisesi – Esentepe Camii olarak belirlenen rota, Acapulco oteldeki finiş noktasında son buldu. Finiş noktasında düzenlenen yemekten sonra Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü tarafından katılımcılara plaketleri takdim edildi.