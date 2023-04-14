Kocaismail: “Derneğe bağışlanacak fitrelerle hastaların elzem ihtiyaçları karşılanacak”

Kanser Hastalarına Yardım Derneği-Tulips Başkanı Raziye Kocaismail, Ramazan ayı kapsamında derneğe bağışlanacak fitrelerle hastaların elzem ihtiyaçlarının karşılanacağını kaydetti.

Kocaismail yazılı açıklamasında, Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesindeki merkez ofisin cumartesi 08.30-14.00, hafta içi ise 08.00 ile 16.00, Arife Günü de 08.00-14.00 saatleri arasında açık olacağını, fitrelerin bağışlarının buraya yapılabileceğini söyledi.

Fitre bağışları için kendilerine 0542 853 1121 – 22 89 807 – 22 70 585 numaralı telefonlardan da ulaşabileceğini belirten Raziye Kocaismail, Ortaköy’de bulunan 2’nci el satış dükkanının merkez ofis için belirtilen gün ve saatlerde açık olacağı, ihtiyaç sahibi vatandaşların buradan alışveriş yapabileceğini ifade etti.

“Biz sayenizde var olmaya devam ediyoruz. İyi ki varsınız” diyerek duyarlı vatandaşlara seslenen Raziye Kocaismail, İslam aleminin Ramazan Bayramını sağlık ve bereket içinde geçirmesini diledi.