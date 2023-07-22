KÖDER yönetimi, yerel yönetimlerle iş birliği çerçevesinde 4 belediye başkanı ile görüşmeler yaptı

Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) yönetimi, sivil toplum örgütleri ve yerel yönetimlerle iş birliği çerçevesinde belediye başkanlarıyla görüşmeler yaptı.

KÖDER’den yapılan açıklamaya göre, Başkan Şenay Ekingen ve Yönetim Kurulu üyeleri bu kapsamda Lefkoşa, Gazimağusa, Gönyeli-Alayköy ve Girne Belediye başkanları ile görüştü.

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ve Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ile makamlarında görüşen KÖDER heyeti, derneğin çalışmaları bilgi vererek, “Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız 1” adlı kitabı takdim etti. Görüşmelerde, yapılabilecek ortak projeler de ele alındı.

-Ekingen: “Belediyelerle yapacağımız iş birlikleri çalışmalarımıza güç katacak”

KÖDER Başkanı Şenay Ekingen görüşmelerde yaptığı açıklamada, kadının gücü, azmi, yaratıcılığı, enerjisi, inanç ve özverisi ile toplumsal değerler içerisinde yaratıp, yaşattıklarını görünür kılmayı, farkındalık yaratmayı amaçladıklarını belirtti.

Geçmişin geleceğe taşınması, yeni kuşaklara ilham vermesi, ışık tutması anlamında önemli olan kadın öykülerinin kayıt altına alınması çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Ekingen, seri haline getirmeyi amaçladıkları ve çok yakında ikincisini de toplumla buluşturacakları kadın öykülerinin derlendiği kitapları ve bununla paralel devam eden sergileri hayata geçirmeye devam ettiklerini ifade etti.

Belediyelerle yapacakları iş birlikleri ve ortak çalışmaları önemsediklerini kaydeden Ekingen, bunun dernek çalışmalarına daha da güç ve ivme katacağına inanç belirtti.

En kısa zamanda bu iş birliklerinin sonucunu halkla paylaşmanın heyecanı içerisinde olduklarını ifade eden Şenay Ekingen, “Çalışmalarınızda başarılar dileriz” dedi.