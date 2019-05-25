Kolej Giriş Sınavının 2. Basamağı bugün yapılıyor

2018-2019 öğretim yılı, Kolej Giriş Sınavlarının (KGS) 2’nci Basamağı (KGS-2), bugün yapılıyor.

Türk Maarif Koleji, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Girne 19 Mayıs TMK, Gazimağusa TMK, Güzelyurt TMK, Bekirpaşa Lisesi ve Hala Sultan İlahiyat Koleji olmak üzere 7 sınav merkezinde, iki oturumda gerçekleştirilecek sınavın birinci oturumu 09.00’da başladı. İkinci oturumu ise 11.00 – 12.30 saatleri arasında yapılacak.

Sınava girmek için, toplam 2118 öğrenci kayıt yaptırdı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı açıklamasında, katılım başvurusunun bu denli yüksek oluşunun (çağ nüfusunun yarasından fazlası), kamuoyunun sınava yönelik ilgi ve hassasiyetinin anlaşılması bakımından da önemli olduğu vurgulandı.

Tüm testlerdeki sorular, ilgili konu alanlarının kazanımlarına göre hazırlanmış “belirtke tabloları”, geçerlilik ve güvenirlilik öğeleri içeriyor.

Sınavda yer alan testler, sadece sınav üst komitesinin kontrolünde sınavdan 48 saat önce yine sadece sınav üst komitesi bireylerinin bulunduğu Bakanlık baskı işlemleri merkezinde basılıyor.

Sorular, bugün, “sınav sorumluları” ve “denetmenler” eşliğinde sınav merkezlerine ulaştırılacak.

Sınavın tamamlanmasının ardından soru kitapçıkları ve yanıt anahtarları Bakanlığın resmi web sitesi www.mebnet.net adresinden yayımlanacak.

Cevap kağıtlarının optik okuyucu işlemi ile değerlendirilmesinin ardından sınav sonuçlarının akşam saatlerinde açıklanması öngörülüyor.

Öğrencilerin, Ocak ayında yapılan Kolej Giriş Sınavı birinci basamak sınavı sonuçları da dikkate alınarak hesaplanacak (%50 KGS-1 + %50 KGS-2), kolej giriş puanına göre oluşturulacak sıralama listeleri de eş zamanlı olarak yayımlanacak.

Öğrenciler; bu iki basamaktan elde ettikleri puanların hesaplanması sonucunda elde ettikleri Kolej Giriş Puanı’na göre oluşturulacak sıralama listeleriyle kolejlerin kontenjan sayılarına göre 2019-2020 öğretim yılı için kayıt hakkı elde edebilecek.

Kolej Giriş Sınavları sonuçlarına göre Lefkoşa Türk Maarif Koleji’ne 150, Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ne 100, Girne 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’ne 100, Güzelyurt Türk Maarif Koleji’ne 75, Bekirpaşa Lisesi Kolej Sınıfına 50 ve Hala Sultan İlahiyat Koleji’ne 120 öğrenci olmak üzere toplam 595 öğrenci 2019-2020 öğretim yılı için kolejlere kayıt hakkı elde etmiş olacak.