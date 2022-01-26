Kolejlere Giriş Sınavı 1’inci Aşama Sınavı cumartesi günü

Kolejlere Giriş Sınavı 1’inci Aşama Sınavı (KGS-1) cumartesi günü yapılıyor. Sınava toplam 2 bin 40 öğrencinin katılması bekleniyor.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu tarafından, Kolejlere Giriş Sınavı 1’inci Aşama Sınavı’na ilişkin yapılan yazılı açıklamada, KGS-1 sınavı için pandemi koşulları gözetilerek Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları çerçevesinde düzenlemeler yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, sınava katılacak öğrencilerin sınavdan en geç 48 saat önce yapılmış antijen testlerinin çıktılarını sınav merkezine girişte göstermelerinin zorunlu olduğu da belirtildi.
Bakan Amcaoğlu, sınavın sağlıklı yürütülebilmesi için velilerin gerekli hassasiyeti göstermesi çağrısında bulunarak, sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.