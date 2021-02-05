Komisyon toplandı

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2021 yılının ilk asgari ücretini belirlemek üzere toplandı.

Pandemi önlemleri çerçevesinde Dışişleri Bakanlığı Konferans Salonu’nda yapılan toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Çelebi Ilık başkanlık etti.

İşverenler Sendikası’nın pandemi koşullarını gerekçe göstererek katılmadığı toplantıda İşçi Sendikalarını temsilen Hür-İş Genel Sekreteri Ali Yeltekin hazır bulundu.



Toplantının başında konuşma yapan Müsteşar Çelebi Ilık, 2021 yılının ilk asgari ücretini belirlemek amacıyla devlet tarafı olarak çağrı yaptıklarını söyledi.İşveren tarafının pandemi koşullarını öne sürerek toplantıya katılmadığını söyleyen Ilık, işçi sendikaları temsilcisinin ise toplantıya katıldığını kaydetti.İşçi Sendikalarını temsilen Hür-İş Genel Sekreteri Ali Yeltekin, komisyonun çağrısı üzerine toplantıya katıldıklarını, asgari ücretin belirlenmesi gerektiğini söyleyerek, toplantıya katılmayan işveren tarafını eleştirdi.“Biz sorumluluğumuzu yerine getirmek için buradayız ama işveren tarafı bahaneler üreterek toplantıya katılmıyor. Burada art niyet vardır” dedi.