Komisyon toplandı

Basın Kartı Komisyonu 2020 yılı ilk dönem toplantısını bugün gerçekleştirerek basın kartı başvurularını değerlendirdi.

Komisyondan verilen bilgiye göre toplantıda, basın kartlarının yenilenmesi için başvuran 141 kişinin 133’ünün başvuruları onaylandı.

Sürekli basın kartı için yapılan 23 basın mensubunun talepleri de komisyon tarafından uygun bulundu.

Ayrıca, ilk kez basın kartı almak için başvuran 25 başvuru sahibinin 18’i basın kartı almaya hak kazandı.

Basın Kartı Komisyonu 2020 yılı ikinci dönem toplantısını temmuz ayında gerçekleştirecek.