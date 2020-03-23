Komisyon ve UNDP ile teknik çalışmalar yürütülüyor

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi, AB’nin Kıbrıslı Türklere yönelik Mali Yardım Programı çerçevesinde koronavirüsle mücadele konusunda girişimlerde bulunmayı sürdürüyor.

Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi’nden yapılan açıklamada, uluslararası deneyimler ışığında, gerek sağlık sisteminin altyapısı ve ortaya çıkan eksikliklerin giderilmesi, gerekse salgın yönetimi konusunda Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde Avrupa Komisyonu ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile teknik çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, “Bu çerçevede acil ihtiyaçlara yönelik tespitler yapılmış; sağlık çalışanları için koruyucu ekipman temini, yoğun bakım üniteleri için ekipman tedariki ve korona virüs testlerini yürüten laboratuvara yönelik ekipman ve malzeme desteğine yönelik çalışmalar devam etmektedir” denildi.

Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2020, 17:56