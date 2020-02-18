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Komite, Ankara'da temaslar yapacak

Komite, Ankara'da temaslar yapacak
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Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 19-22 Şubat tarihleri arasında TBMM Bütçe Komisyonuyla bilgi ve görüş alışverişinde bulunmak amacıyla yarın Ankara’ya gidecek.

Meclisten verilen bilgiye göre, Heyette, UBP Milletvekili ve Komite Başkanı Sunat Atun, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekili Kutlu Evren, UBP Milletvekili Özdemir Berova, CTP Milletvekili Salahi Şahiner, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ve HP Milletvekili Mesut Genç bulunacak.

Heyete, Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreteri İbrahim Avkan ve diğer görevliler de eşlik edecek.  

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