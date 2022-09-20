Komite, belediyeler değişiklik yasa tasarısının görüşmeye devam etti

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin bugünkü toplantısında, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, Lefkoşa Türk Belediyesi, Değirmenlik Belediyesi, Tatlısu Belediyesi, BES ve Büro-İş, belediyeler değişiklik yasa tasarısıyla ilgili görüş ve önerilerde bulundular.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, bugün, saat 10.00’da UBP Milletvekili Komite Başkanı Özdemir Berova başkanlığında toplandı.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, gündeminde bulunan “Belediyeler (Değişiklik)Yasa Tasarısı (Y.T.No:1/1/2022)” ve “Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:7/1/2022)”nı birleştirerek görüşme kararı almıştı. Komite, bugünkü toplantısında da, ilgili Yasa Tasarısı’nın maddeleri üzerinde görüşmeye devam etti. Komite, söz konusu Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

UBP Milletvekili Özdemir Berova Başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, komite üyeleri UBP Milletvekili Ahmet Savaşan, CTP Milletvekili Devrim Barçın ve UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak katıldı. Komite toplantısına ayrıca CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, Erkut Şahali ve HP Milletvekili Ayşegül Baybars da katıldı.