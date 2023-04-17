Komite “Dernekler (Değişiklik) Yasa Önerisi”ni Meclis Genel Kurul’na sevk etti

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, “Dernekler (Değişiklik) Yasa Önerisi”ni Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Komite bugün saat 09.45’te UBP Milletvekili Komite Başkanı Yasemi Öztürk başkanlığında toplandı.

Meclis'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, gündeminde bulunan UBP Lefke Milletvekili Fırtına Karanfil’in öneri sahibi olduğu “Dernekler (Değişiklik) Yasa Önerisi”ni ele aldı ve oy birliğiyle onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında toplanan komite toplantısına, Komite üyesi UBP Milletvekilleri Sadık Gardiyanoğlu ve Komite üyesi CTP Milletvekili Ürün Solyalı katıldı.