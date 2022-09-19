Komite, Organize Sanayi Bölgeleri Yasa Tasarısı’nı görüştü

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında saat 10.00’da toplandı.

Komite, gündeminde bulunan “Organize Sanayi Bölgeleri Yasa Tasarısı”nı ele alarak, madde madde görüştü. Yasa tasarısıyla ilgili görüşmeler bir sonraki toplantıda devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun yanı sıra Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Maliye Bakanlığı ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan yetkililer katılarak, görüş ve önerilerini komiteye aktardı.

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplanan komite toplantısında, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Fikri Toros, Komite Üyesi UBP Milletvekili Hasan Küçük ile Komite Üyesi CTP Milletvekili Salahi Şahiner yer aldı.

Toplantıya ayrıca CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile CTP Milletvekilleri Devrim Barçın, Erkut Şahali ve Asım Akansoy katıldı.