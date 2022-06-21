Komite, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı hakkında ilgili paydaşların görüşlerini dinledi

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin bugünkü toplantısında Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı ele alınarak, ilgili paydaşların görüşleri dinledi.

Meclis'ten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında saat 09.00’da toplandı.

Komite, gündeminde bulunan “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve Yasa Tasarısı ile ilgili paydaşların görüşlerini dinledi.

Komite, söz konusu Yasa Tasarısıyla ilgili görüşmelerine ileriki toplantılarında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi, Polis Genel Müdürlüğü, Merkez Bankası ve Barolar Birliği’nden yetkililer katılarak görüş ve önerilerini komiteye aktardılar.

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplanan komite toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Fikri Toros, Komite Üyesi UBP Milletvekili Hasan Küçük ve Komite Üyesi CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı.