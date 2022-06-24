Komite toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, gündeminde bulunan ve Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Resmiye Eroğlu Canaltay´ın sunduğu "Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun AKSA Enerji Üretim Anonim Şirketine Olan Borçlarının Devlet Borcu Olarak Devralınması Hakkında Yasa Önerisi"ni oyçokluğuyla onaylayarak, genel kurula sevk etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, komite, bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında saat 10.30’da toplandı.

Komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, komite üyeleri UBP Milletvekilleri Alişan Şan, Hasan Küçük ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner, Devrim Barçın ve Ürün Solyalı iel Maliye Bakanı Sunat Atun katıldı.

Komite toplantısına davetli olarak, Merkez Bankası, Maliye Bakanlığı, Sayıştay Başkanlığı ve KIB-TEK’den yetkililer katılarak görüş ve önerilerini komiteye aktardı.