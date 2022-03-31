Komite toplantısı tamamlandı

Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısı sona erdi. Toplantıda, Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesi tamamlandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, komite, gündeminde bulunan “Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve ilgili yasa tasarısının genel görüşmesini tamamladı. Komite, bahse konu yasa tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantıda devam edecek.

UBP Milletvekili Özdemir Berova Başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, komite üyeleri UBP Milletvekilleri Ziya Öztürkler ve Emrah Yeşilırmak katıldı.

Toplantıya ayrıca, Başbakan Faiz Sucuoğlu, İçişleri Bakanı Ünal Üstel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ve Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe de katılım gösterdi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, UBP Milletvekilleri Olgun Amcaoğlu, Oğuzhan Hasipoğlu, Hasan Küçük, Alişan Şan, Fırtına Karanfil, Hüseyin Çavuş, Ahmet Savaşan, Sadık Gardiyanoğlu, CTP Milletvekilleri Fikri Toros, Teberrüken Uluçay, Armağan Candan, Erkut Şahali, Asım Akansoy, Ürün Solyalı, Şifa Çolakoğlu, Fide Kürşat, Ceyhun Birinci, Ongun Talat, HP Milletvekili Ayşegül Baybars ve YDP Milletvekili Talip Atalay da toplantıda yer aldı.

Komite toplantısına davetli olarak Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Personel Dairesi, KKTC Başsavcılık, Şehir Planlama Dairesi, Veteriner Dairesi, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Kıbrıs Türk Taş Ocakları Birliği’nden yetkililer ile, Lefkoşa Türk Belediye Başkanı, Girne Belediye Başkanı, Güzelyurt Belediye Başkanı, İskele Belediye Başkanı, Lefke Belediye Başkanı, Lapta Belediye Başkanı, Alsancak Belediye Başkanı, Vadili Belediye Başkanı, Çatalköy Belediye Başkanı, Paşaköy Belediye Başkanı, Serdarlı Belediye Başkanı, Değirmenlik Belediye Başkanı, Gönyeli Belediye Başkanı, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı, Akdoğan Belediye Başkanı, Dikmen Belediye Başkanı, Geçitkale Belediye Başkanı, Mehmetçik Belediye Başkanı, Tatlısu Belediye Başkanı, Akıncılar Belediye Başkanı, BES, Bel-Sen, Dev-İş, Hür-İş, KKTC Muhtarlar Derneği ve Mediha Piro Azer katılarak, yasa tasarısı hakkında görüş ve önerilerde bulundular.