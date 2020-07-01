Komitede 2 tasarı görüşüldü

Cumhuriyet Meclisi, Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite “Veteriner Hizmetleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ile “Hal Yasa Tasarısı”nı görüştü. Komite, her iki yasa tasarısıyle ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantısında sürdürecek.

Meclis Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün toplanan komite, ilk olarak “Veteriner Hizmetleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesini gerçekleştirdi ve davetli olarak katılan konukları dinledi.

Komite toplantısına, “Veteriner Hizmetleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı”yla ilgili davet edilen AB Koordinasyon Merkezi, Veteriner Dairesi, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği’nden yetkililer katılarak komiteye konuyla ilgili görüş ve önerilerini sundu.

Komite, daha sonra “Hal Yasa Tasarısı”nın madde madde görüşmesine devam etti.

Komite’nin “Hal Yasa Tasarısı” ile ilgili toplantısına ise Vergi Dairesi, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Ticaret Dairesi, Ziraat Mühendisleri Odası, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, Rekabet Kurulu, Sebze ve Meyve Toptancılar Birliği, Ticaret Odası, Gıda Mühendisleri Odası ve Devlet Labaratuvarı’ndan davetli olarak katılan yetkililer görüş ve önerilerini ifade etti.

UBP Milletvekili Ersan Saner Başkanlığı'nda toplanan komiteye, CTP Milletvekili Armağan Candan, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, HP Milletvekili Jale R. Rogers ve CTP Milletvekili Erkut Şahali katıldı. Komite toplantısına ayrıca CTP Milletvekili Salahi Şahiner ve TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de katıldı.

Hal Yasa Tasarısı ile, üretici ve tüketicinin haklarını korumak amacıyla, ülkedeki sebze, meyve ve gerekli görülen diğer malların ticaretinin kayıt altına alınması, kaliteli, standartlara, gıda güvenilirliğine ve sağlık kurallarına uygun olarak serbest rekabet koşulları içinde haller aracılığıyla yapılması öngörülüyor.

Veteriner Hizmetleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı ise, Avrupa Birliği (AB) mevzuat uyum çalışmaları kapsamında; insan, hayvan ve çevre sağlığını, bilimsel bilgi, uygun beceri ve niteliğe dayanarak yüksek seviyede korumak için veteriner sektörüne bağlı alanlarda en iyi hizmeti vermeye yönelik kuralları düzenlemek amacıyla 20172’de yürürlüğe giren esas yasada bazı eksikliklerin giderilmesi amaçlanıyor.