Komitede av ile ilgili yasal düzenlemeler görüşüldü

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesini tamamladı. Komite daha sonra, Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesine başladı.

Komite, gelecek toplantıda söz konusu yasa tasarılarını görüşmeye devam edecek.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, UBP Milletvekili Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu Başkanlığında bugün toplandı.

Komitesi toplantısına, CTP Milletvekili Asım Akansoy, UBP Milletvekilleri İzlem Gürçağ Altuğra, Yasemi Öztürk ve Menteş Gündüz, HP Milletvekilleri Hasan Büyükoğlu ile Erek Çağatay’ın yanı sıra, davetliler ve görevliler katılarak görüşlerini ifade etti.

Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın genel gerekçesi şöyle:

“Bu Yasa değişikliği, av ve avla ilgili yaban hayvanları ile bunların yaşama alanlarının korunması, doğal ortamda varlıklarını sürdürme, koruma tedbirlerini arttırma ve Yasa kurallarına uymayanlara öngörülecek ceza kurallarını arttırıp kaçak avlanmayı önleme ve avcılık ruhsatına ilişkin harçlarda değişiklik yapılması amacıyla düzenlenmiştir.”

Öte yandan Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın genel gerekçesi işe şöyle:

“Son zamanlarda polis tarafından yapılan kontrol ve denetimler sonucunda ülkemizde yasal mevzuat çerçevesinde kayıtdışı bulunan kişi sayısının artmakta olduğu görülmekle birlikte bu kişilerin ülkelerine gönderilmeleri hususunda yapılan harcamalar da ülkemiz bütçesi için büyük bir gider oluşturmaktadır.

Bu bağlamda, çalışma işlemlerinden dolayı kayıtdışı duruma düşmüş yabancı ülke vatandaşlarının yapılacak olan yasa değişikliği ile özellikle inşaat, sanayi ve turizm gibi hizmet sektörlerinde kayıt altına alınmalarına olanak sağlayarak bu sektör temsilcilerinin iş gücü açığının giderilmesi ile yeni yabancı iş gücü taleplerini azaltmak kaçınılmaz olmuştur.

Ülke ekonomisine, sosyal güvenlik sistemine ve çalışma yaşamına büyük sekte vuran bu durumun giderilmesine yönelik olarak Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı hazırlanmıştır.”