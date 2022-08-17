Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün saat 10.00’da UBP Milletvekili Komite Başkanı Özdemir Berova başkanlığında toplandı. Komite, gündeminde bulunan birleştirilerek görüşülmesine karar verilen “Belediyeler (Değişiklik)Yasa Tasarısı” ve “Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı”nın maddeleri üzerindeki çalışmalarına devam etti.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, gündeminde bulunan “Belediyeler (Değişiklik)Yasa Tasarısı (Y.T.No:1/1/2022)” ve “Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı (Y.T.No:7/1/2022)”nı birleştirerek görüşme kararı almıştı. Bu bağlamda, komite bugünkü toplantısında ilgili yasa tasarısının maddeleri üzerinde görüşmelerine devam etti.

Komite, tasarılarla ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek. Komite’nin bir sonraki toplantısı, yarın saat 10.00’da yapılacak.

Komite’nin bugünkü toplantısında, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler de hazır bulunurken, davetli olarak Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, Lefkoşa Belediyesi, Güzelyurt Belediyesi, Gönyeli Belediyesi, Alayköy Belediyesi, Çatalköy Belediyesi, Tatlısu Belediyesi, Bes, Bel-Sen, Dev-İş, Hür- İş’den yetkililer katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerde bulundu.

UBP Milletvekili Özdemir Berova başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, komite üyeleri CTP Milletvekili Devrim Barçın, UBP Milletvekilleri Ahmet Savaşan ve Emrah Yeşilırmak katıldı. Komite toplantısına ayrıca CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP Milletvekilleri Teberrüken Uluçay, Şifa Çolakoğlu, HP Milletvekilleri Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers da katıldı.

Açıklamada, “Belediyeler (Değişiklik)Yasa Tasarısı (Y.T.No:1/1/2022)”nın, Yerel Yönetimle Bakanlık arasındaki organik bağın kurulması; Belediyelerin imara ilişkin görevlerinde değişikliklerin yapılması; Belediye Meclislerinin daha işlevsel hale getirilmesi; kamu görevlilerine uygulanan temsil ödeneklerine uygun olarak Belediye Başkanlarına uygulanması; Belediye Başkanına vekalet eden Asbaşkanların yetkilerinin kısıtlanması; vergi, resim, harç ve ücretlerde yeniden düzenleme yapılması; bazı suç ve cezaların günün koşullarına uyum sağlaması gibi birçok maddede değişiklik yapılması ihtiyacından yeniden düzenlenerek, (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın hazırlandığı belirtildi.

Öte yandan, “Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı'nda (Y.T.No:7/1/2022) ise tefsir maddesinde yer alan kasaba ve kent tefsirleri yasanın içeriğine bağlı olarak yeniden tanımlandı.