Komitenin Kıbrıslı Türk üyeleri değerlendirme yaptı

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin gelecek Salı günü yapılacak ortak toplantısı öncesinde, Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Komitenin Kıbrıslı Türk Üyeleri, Sağlık Bakanlığı’nın KKTC Salgın (Kovid19) Raporunu, raporu hazırlayan ekipte yer alan uzmanlarla bir araya gelerek değerlendirdi.

Cumhurbaşkanlığı Teknik Komiteler Genel Koordinatörü Meltem Onurkan Samani’nin çağrısı ile Cumhurbaşkanlığında yapılan toplantıya, raporu hazırlayan ekipte olup, aynı zamanda İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin Bulaşıcı Hastalıklar Alt Komitesinin de üyeleri olan, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Dairesi Başhekimi Dr. Figen Gülen İnce, Enfeksiyon Servisi uzmanları Dr. Selin Özcem, Dr. Emre Vudalı ve Temaslı Takip Ekibi Sorumlusu Başhemşire Fatma Savaşkan da katıldı.

Toplantıda, Kovid19’la mücadelede ülkemizde 30 Haziran’a kadar olan durumu içeren, KKTC Salgın Raporu’nun Türkçe ve İngilizce olarak gözden geçirilmiş 22 sayfalık versiyonu sunularak, detaylı bir şekilde değerlendirildi.

Cumhurbaşkanlığı Teknik Komiteler Genel Koordinatörü Meltem Onurkan Samani, toplantıda, raporu hazırlayan ekipten uzmanların, raporun içeriği ve hazırlanış süreciyle ilgili bilgi verdiğini, soruları yanıtladığını ve karşılıklı değerlendirmeler yapıldığını söyledi.

Meltem Onurkan Samani, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin 21 Temmuz Salı günü saat 11.00’de video konferans yoluyla yapılacak toplantıda, epidemiyolojik raporun, Komite’nin Kıbrıslı Rum üyelerine sunularak, değerlendirileceğini belirtti.

Daha önceki toplantılarda, Komitenin Kıbrıslı Rum üyelerinin sunduğu epidemiyolojik raporun değerlendirildiğini ve Rum üyelere raporla ilgili sorular sorduklarını anımsatan Onurkan Samani, Salı günü yapılacak toplantıda da, Kıbrıslı Rum üyelerin, raporla ilgili sorularının yanıtlanacağını kaydetti.