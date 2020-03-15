“Konferans ve Ödül Töreni” etkinliği ertelendi

Tüketiciler Derneği, Dünya Tüketiciler Günü “Konferans ve Ödül Töreni” etkinliğini dünyayı tehdit eden Çin menşeli Korona Virüsü”nün KKTC’de de görülmesi üzerine ileriki bir tarihe erteledi.

Dernek yaptığı açıklamada, bu kararı “Korona virüsüne” karşı ülkede hükümetin halk sağlığının korunması için aldığı önemlere destek vermek amacıyla aldıklarını vurguladı.

Dernek, Dünya Tüketici Haklarının kutlandığı bugünlerde en temel ve önemli hakkı olan sağlığını dünya genelinde tehdit eden “Korona Virüsü”ne karşı tüketicilerin öncelikle kendilerinin kararlılıkla korumaları ile mümkün olabileceğini ve “Bizzat haklarına sahip çıkmadan” hiç kimsenin kendisini koruyamayacağını hatırlattı.

Dernek, tüketici şikayetlerini online almaya devam edeceklerini, 228 9520 sabit ve 0533 864 5555 numaralı mobil telefonlarından günün her saatinde ulaşılabilir olacaklarını belirterek, bu amaçla Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ile Sosyal Yardım Dairesi ve yardım kuruluşlarını, siyasi parti ve sendikaları da işbirliği ve dayanışmaya davet etti.

Dernek açıklamasının devamında, tüketici haklarıyla ilgili bilgi vererek, Tüketicileri Koruma Yasası’nın kabul edilmesi sürecini anlattı.