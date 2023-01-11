Kontrolden çıkan elma yüklü tır Girne – Değirmenlik anayolunda devrildi

Girne - Değirmenlik anayolunun 11-12 km’leri arasında bugün saat 15.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Kaza, Suat Gündüz’ün (E-60), yönetimindeki TRK 921 plakalı elma yüklü tır araçla Değirmenlik istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip, yolun solunda bulunan bariyerlere çarpması ve yaklaşık 20 metrelik derinliğe yuvarlanması sonucu meydana geldi.
Polis açıklamasına göre, yaralanan araç sürücüsü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.