KOOP-SEN: “HÜKÜMET KOOPERATİFLERİN BELİNİ KIRACAK İCRAATLARA İMZA ATMAKTADIR”

Koop-Sen, Hükümetin bir yandan kooperatifçiliğin gelişmesi yönde söylemlerde bulunduğunu diğer taraftan da kooperatiflerin belini kıracak icraatlar yaptığını savundu.



Koop-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güröz, 7 Temmuz Uluslararası Kooperatifler Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda, bu yıl Kooperatifler Gününün "Kooperatifler Yoluyla Sürdürülebilir Toplumlar" temasıyla kutlanacağını belirtti.



İnsanları bir araya getiren, ortak ihtiyaçların karşılanmasına ve daha mutlu toplumların oluşmasına olanak sağlayan kooperatiflerin KKTC’nin gelişmesi açısından çok önemli olduğunu kaydeden Güröz, şunları savundu:



“Ancak Hükümetimiz her ne kadar da kooperatifçiliğin ve kooperatifleşmenin önemi vurgulasa da ne yazık ki bu söylemlerin sadece bir slogandan ibaret olduğunu görmekteyiz. Hükümetimiz bir yandan tarımsal destek programında kooperatifçiliğin belirleyici olmasının hedeflendiği, kooperatifçiliğin getireceği faydaların üreticilere hatırlatılmasının icap ettiği, kooperatiflere üyeliğin teşvik edilmesi gerektiği ve kooperatifçiliğin üretimin bel kemiği olduğu yönünde açıklamalar yaparken, diğer yandan

kooperatiflerin belini kıracak icraatlara imza atmaktadır.”



KOOPERATİFLER TELAFİSİ MÜMKÜN OLMAYAN ZARARLA KARŞI KARŞIYA KALACAK



Hükümetin, Kooperatif Merkez Bankası ve köy kooperatifleri aracılığı ile yapılan üretici ödemelerinin özel bir banka aracılığıyla yapılması yönünde karar aldığını kaydeden Güröz, “Yapılan söylemlerin aksine verilen bu karar ile, köy kooperatifleri ve kooperatifçilik sistemi gelecekte telafisi olmayan zararla karşı karşıya kalacaktır” dedi.



Hükümeti bahse konu kararı tekrardan değerlendirmeye çağıran Güröz, kooperatiflerin sayısının artması ve işlevsel olarak daha da güçlendirilmesi için çalışmaların hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.



Dünyada bireyler arası eşitsizlik artarken eşitsizliğe karşı en iyi mücadele yolunun kooperatifler ve kooperatifleşme olduğunu ifade eden Güröz, “Kooperatifler toplumların ekonomik, siyasi ve sosyal gelişiminde önemli bir rol oynar. Ekonomik bir rol oynar çünkü istihdam ve iş imkanı yaratarak gelir elde edilmesini sağlar; siyasi bir rol oynar çünkü üyeler tarafından yönetilen demokratik kuruluşlardır; sosyal bir rol oynar çünkü sosyal adalet ve eşitliğin sağlanmasına katkı koyar” dedi.