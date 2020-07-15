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“Koop-Süt ürünlerine yapılan indirim tüketiciye olumlu yansımayacak”

“Koop-Süt ürünlerine yapılan indirim tüketiciye olumlu yansımayacak”
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Tüketiciler Derneği Koop-Süt’ün, süt ve süt ürünlerinde ağustos ayına kadar geçici fiyat indirimi yapmasının marketlerdeki mevcut stok durumuna bakıldığı zaman tüketiciye olumlu yansımayacağını savundu. 

Tüketicilerden Derneğe “hiçbir fiyat indirimi olmadığı” yönünde  şikayetler  olduğunu ifade eden Işık,  Koop-Süt yetkililerini  ile yapılan görüşmede “marketlerdeki fiyatlara müdahale edilemeyeceğinin” bildirildiğini ifade etti.

 Işık açıklamasında “Koop-Süt’ün elde kalmış olan süt stoklarını tüketmesi geçici fiyat indirimi uygulaması ile değil, fahiş fiyat politikalarına neden olan kurumun partizanca yapılanmasına ve üreticilerin emeğinin sömürülmesi pahasına ihracatçılara astronomik teşvik desteğine son verilmesi ile mümkün olacağını derneğimiz önemle vurgulamaktadır.” ifadelerine yer verdi.

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