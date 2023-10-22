Koop Süt’ün “İsias Ortak Davamız” logolu ürünleri raflarda yerini aldı: “Her Bir Damlasında Destek Var”

Koop Süt ile Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin ortak yürüttüğü sosyal sorumluluk projesi “İsias Ortak Davamız” Koop Süt özel ambalajları bugün raflarda yerini aldı.

Koopsüt'ten yapılan açıklamada, geçen haftalarda Koop Süt ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği arasında imzalanan destek protokolü kapsamında tüketilen her bir Koop Süt ürünü ile “İsias Ortak Davamız” logolu ürünler ile farkındalık kazanımına katkı sağlanması sözü verildiği anımsatılarak şöyle denildi:

“Koopsüt ürünlerinin ‘Her Bir Damlasında Destek Var’ sloganı ile halkımız tarafından verilen mücadelenin simgesi olan Şampiyon Melekler logolu Koop Süt’ün yeni ambalajları raflarda yerini aldı."

Açıklamada, tüketilen her bir Koop Süt ürünü ile Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne yapılacak olan katkının yıl boyunca devam edeceği belirtildi.