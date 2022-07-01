Koopbank 100’üncü Uluslararası Kooperatifler Günü'nü kutluyor

Kooperatif Merkez Bankası (Koopbank) 100’üncü Uluslararası Kooperatifler Günü'nü (CoopsDay) kutluyor.

Her yıl temmuz ayının ilk cumartesi günü kutlanan Uluslararası Kooperatifler Günü bu yıl “Kooperatifler daha iyi bir dünya kurar’’ (Cooperatives Build a Better World) temasıyla kutlanacak.

Koopbank’tan yayımlanan bildiride, “CoopsDay’in amacı, kooperatifçilik üzerine farkındalığı artırmak ve hareketin uluslararası dayanışma, ekonomik verimlilik, eşitlik ve dünya barışı fikirlerini teşvik etmektir” denildi.

Birleşmiş Milletler'in verilerine göre tüm dünyada 3 milyonu aşkın kooperatifin, 1 milyardan fazla kooperatif ortağı ile ekonomide ciddi bir itici güç konumunda olduğu, kooperatiflerin sürdürülebilir ekonomik büyümeye ve istikrarlı, kaliteli istihdama, dünya genelinde 280 milyon kişiyle, diğer bir deyişle dünyada istihdam edilen toplam nüfusun 'una iş fırsatı sağladığı belirtildi.

Kuzey Kıbrıs’ta 216 kayıtlı kooperatif şirketi bulunduğu, son yıllarda kadın kooperatiflerinin de öne çıktığını, kadın kooperatiflerinin özellikle yerel üretimin gelişmesine, çeşitlendirilmesine ve pazarlanmasına katkı koyduğu belirtildi.

-Ataman

Uluslararası Kooperatifler Günü nedeniyle açıklama yapan Koopbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Ataman tüm dünyada kooperatifçiliğin yükselen bir değer olduğunu, özellikle global ekonomik sıkıntıların yaşandığı süreçler boyunca dünya genelinde üretim ve tüketim kooperatiflerinin temel mal ve hizmetlerin tedarik zincirlerini koruma yönünde çok önemli misyonlarının olduğunu kaydetti.

Ataman, üretim ve tüketim kooperatiflerinin temel mal ve hizmetlerin tedarik zincirlerini koruma yönünde çok önemli misyonlarının olduğunu, kooperatiflerin kriz zamanlarında ortaya koydukları bu yerel yaklaşımlar ile en ihtiyaç duyulan anda içinde bulundukları toplumların yanı başında bulunarak onları desteklediğini kaydetti.

-Vazgeçilmez bir misyon

Genel Müdür Kemal Ataman, kooperatifçiliğin gelişmesi ve kooperatif bilincinin yerleşmesinde Koopbank’ın vazgeçilmez bir misyonunun olduğunu, toplum ihtiyaçlarına cevap vermeyi ilke edinen bir kooperatif kuruluşu olduklarını ifade etti.

-Kooperatifler daha iyi bir dünya kurar

“Kooperatifler daha iyi bir dünya kurar” temasına da değinen Ataman, kendi kendine yardım, öz sorumluluk, demokrasi, eşitlik, dayanışma, dürüstlük, açıklık, sosyal sorumluluk ve başkalarını önemsemek gibi kapsayıcı değerlerin de daha iyi bir dünya kurma anlamına geldiğini vurguladı. Ataman, Koopbank’ın bu temel inanç doğrultusunda hareket eden bir kooperatif kuruluşu olduğunu ve finans alanındaki sorumluluklarının yanında kültür, spor, doğa ve çeşitli alanlarda sağladıkları mali destekler ile bu yılkı temada belirtildiği şekilde toplum için daha iyi bir dünya yaratmayı hedeflediklerini kaydetti.