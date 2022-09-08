Koopbank 63’üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

Koopbank’tan yapılan açıklamaya göre Koopbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Ataman, Koopbank'ın 63’üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, 9 Eylül 1959'da tek şube ile kurulan bankanın ülke geneline yaygın 20 şubesi, gerek mevduat ve kredi hacmi gerekse bilanço büyüklüğü ile Kuzey Kıbrıs bankacılık sektöründe “ilk sırada” yer aldığını belirtti.

“Koopbank’ın bankacılık sektörünün tek başına beşte birine yakınını temsil ettiğini” ifade eden Ataman, “19 milyar Türk Lirasına yaklaşan bilanço büyüklüğü, 1.3 milyar Türk Lirası öz kaynakları ile bankanın KKTC ekonomisi içindeki önemi ve toplum nezdindeki yerinin net bir şekilde ortada olduğunu” kaydetti. 145 bini aşan ve çoğu kooperatif gönüllüsü olan müşteri portföyüne sahip olduklarını belirten Ataman “Koopbank’ın varlığı bu ülke için, ekonomisi için son derece önemlidir." dedi.