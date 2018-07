KOOPBANK ULUSLARARASI KOOPERATİFLER GÜNÜ’NÜ KUTLAYACAK..

Lefkoşa, 6 Temmuz 18 (T.A.K): Kooperatif Merkez Bankası (Koopbank) 7 Temmuz Cumartesi günü Uluslararası Kooperatifler Günü’nü (#coopsday) kutlayacak.

Her yıl farklı bir tema ile Temmuz ayının ilk Cumartesi günü kutlanan Uluslararası Kooperatifler Günü’nün 2018 teması “Mal ve hizmetlerin sürdürülebilir tüketimi”, sloganı ise “Kooperatifçilik Yoluyla Sürdürülebilir Toplumlar” şeklinde belirlendi.

Koopbank Genel Müdürü Ataman, Koopbank’ın uluslararası alanda önemli bir temsiliyete sahip olduğunu söyledi.

HEDEF: FARKINDALIK

Koopbank’tan yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletlerin tahminine göre dünyada 800 bini aşkın kooperatif ve 1 milyardan fazla kooperatif ortağı ekonomik hayatın güçlenmesinde ciddi bir itici güç konumunda bulunuyor.

KKTC’de ise 100 yılı aşkın bir tarihi olan kooperatifçilik, günümüzde eğitimden, esnaf birliklerine, tarımdan hayvancılık ve çiftçiliğe, finansal alana kadar çok geniş bir yelpazede binlerce vatandaşa hizmet veriyor. Kooperatifçilik hareketi üzerine farkındalık yaratılması hedefi ile kutlanan “Uluslararası Kooperatifler Günü” çerçevesinde, KKTC’nin yanı sıra tüm dünyada da farklı tören ve etkinlikler gerçekleştiriliyor.

ATAMAN: “ÜRETTİKÇE VARIZ”

Uluslararası Kooperatifler Günü nedeni ile açıklama yapan Koopbank Genel Müdürü Kemal Ataman, Koopbank’ın örgün yapısı ve iştirakleri ile birlikte her yıl olduğu gibi bu yılda Uluslararası Kooperatifler Birliği’nin(ICA) bir üyesi olarak Uluslararası Kooperatifler Günü’nü kutladığını kaydetti.

Ataman, 2018 temasının üretime vurgu yaptığını ve üretimin toplumların olmazsa olmazı olduğunu, toplumların ürettikçe var olabileceğini sözlerine ekledi.

Ataman, ülkelerin ve insanların refahlarının doğal kaynakların zenginliği, üretim çeşitliliği ve üretim alt yapısı ile doğrudan ilişkili olduğunu belirterek, Koopbank’ın kurulduğu günden bu yana başta köy kooperatiflerine sağlanan finansal kaynak ile Kıbrıs Türk halkının, çiftçi ve hayvancısının en büyük destekçisi olduğuna dikkat çekti.

“KOOPERATİFÇİLİK YOLUYLA SÜRDÜRÜLEBİLİR TOPLUMLAR”

Koopbank Genel Müdürü Ataman, KKTC'de faaliyet gösteren her kooperatifin Koopbank’ın üyesi olduğunu, bu şekliyle Koopbank’ın ülkedeki aktif kooperatiflerin bir üst birimi olarak da faaliyet gösterdiğini vurguladı.

Tüm dünyada kooperatifçiliğin yükselen bir değer olduğunu, KKTC’de de hükümet temsilcileri tarafından kooperatifçiliğin destekleneceği yönündeki planların açıklandığını belirten Ataman, atılacak adımların özellikle üretime dayalı kooperatifçilikte finansmana erişimden başlayarak ürünün satımı ve sağlanan finansmanın geri ödenmesi yoluyla çalışan mevcut sistemin dinamiklerini beslemesi gerekliliğine dikkat çekti.

Ataman, Ülkedeki çiftçi ve hayvancıların finansmana hızlı ve basit bir şekilde erişiminde köy kooperatiflerinin öneminin çok büyük olduğunu, ancak iki hafta önce başlatılan ve ülkede kooperatifçilik adına talihsiz bir gelişme olarak adlandırdıkları zahire ürün ödemelerinin kooperatif sistemi dışında yapılması uygulamasının köy kooperatiflerine telafisi olanaksız bir zarar vereceğini savundu.

Ataman, Uluslararası Kooperatifler Günü’nün “Kooperatifçilik Yoluyla Sürdürülebilir Toplumlar” sloganın özellikle sürdürülebilirliğe dikkat çektiğini, bu bağlamda toplumun bir parçası olan kooperatiflerin sürdürülebilirliği için onları bu tür darbelerden sakınmak gerektiğini belirtti.

“KOOPERATİFÇİLİK HAREKETİ İÇERİSİNDE ÖNEMLİ BİR DÖNEMEÇ”

Ülkedeki kooperatifçiliğin 1909 yılına dayanan çok eski bir tarihe sahip olduğunu, günümüze kadar kooperatifçiliğin ciddi bir gelişim gösterdiğini söyleyen Ataman, Türk kooperatiflerine hizmet vermek üzere Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası’nın 1959’da kurulduğunu, gelecek yıl 60. kuruluş yıl dönümünün kutlanacağını ve bunun Kıbrıs Türk kooperatifçilik hareketi içerisinde önemli bir dönemeç olduğuna vurgu yaptı.

Gerek Koopbank gerekse ülkedeki tüm kooperatiflerin halktan ve üyelerinden aldıklarını yine onlarla paylaşan bir yapıda faaliyet gösterdiklerini, üreticiden başlayarak toplumun tüm bireylerine kadar uzanan bir yelpazede ihtiyaç duyulan kaynak ve girdiyi onlarla buluşturduklarını belirten Ataman, bir yüzyıla dayanan bu hizmet zincirinin toplum için yaşamsal bir öneme sahip olduğunu ve tüm kesimlerin bu sistemi gözü gibi sakınması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kemal Ataman “gelinen noktada Koopbank öz kaynakları, mevduat ve plasman hacmi, yarattığı katma değer ve devlete doğrudan ve dolaylı olarak sağladığı vergilerle ülkemizin lider bankası konumundadır. Aktif büyüklükte uzun senelerden beri KKTC'nin en büyük finansal kuruluşu konumundadır” dedi.

“KOOPERATİFLERİMİZ ULUSLARARASI ALANDA ÖNEMLİ TEMSİLİYET SAHİBİ”

Koopbank Genel Müdürü Ataman, “Uluslararası Kooperatifler Birliği’nin (ICA) Kıbrıs adasında ikisi güneyde ve Kuzey Kıbrıs’ta Koopbank’ın yanı sıra ICA’ya üyeliği yakın geçmişte onaylanan Memurlar Kooperatifi(ME-KOOP) ile birlikte yalnızca dört üyesi bulunuyor, DAÜ-KOOP ise üyeliğe başvuruda bulunmuştur. Koopbank ailesi olarak ağ içerisinde aktif görev almaktan büyük memnuniyet ve onur duyuyoruz” dedi.

Ataman, Koopbank’ın uluslararası alanda önemli bir temsiliyete sahip olduğuna dikkat çektiği açıklamasında, bunun Kıbrıs Türk Kooperatiflerinin uluslararası arenada varoluşunun ispatı olduğunu ve Uluslararası Kooperatifler Günü’nü bu vesile ile ülkemizde de kutlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.