Kooperatif Merkez Bankası’nın tüm şube ve bölümlerinde 12 Haziran Pazartesi günü bir günlük uyarı grevi yapılacak

Kooperatif Görevlileri Sendikası (Koop-Sen), Kooperatif Merkez Bankası Yönetim Kuruluyla Toplu İş Sözleşmesi’nin sonuçlandırılamaması nedeniyle 12 Haziran Pazartesi günü Kooperatif Merkez Bankası’nın tüm şube ve bölümlerinde bir günlük uyarı grevi yapacağını açıkladı.

Koop-Sen Yönetim Kurulları adına Genel Başkan Mehmetali Güröz, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Ocak 2023-Aralık 2024 dönemini kapsayacak olan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, haziran ayına gelmemize rağmen işverenin görüşme süresi devam ederken ara verip görüşmeden kaçması sonucunda süreç tıkanmıştır. Ortak bir paydada buluşma yolunu seçeceklerine yapılan pazarlıklarda kendi önerilerini kabul etmemiz konusunda sendikaya rest çekmişlerdir” dedi.

“Bu tavır ile sendikanın ve çalışanların yok sayıldığını” savunan Güröz, Banka Genel Müdürlüğünün ve Banka Yönetim Kurulunun “olumsuz” duruşu neticesinde çalışanların mali ve sosyal menfaatleri ile ilgili Toplu İş Sözleşmesi’nin sonuçlandırılamadığını ileri sürdü.

“Koop-Sen olarak çalışanların yok saymalarına tahammülleri kalmadığını” belirten Güröz, Bankada “iş barışının sağlanması, çalışanların iş yerlerine daha huzurlu gitmesi” adına Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd.’in tüm şube ve bölümlerinde 12 Haziran Pazartesi günü bir günlük uyarı grevine gideceklerini duyurdu.

Güröz, bu olumsuz tavırların devamı halinde süreli veya süresiz genel grevlere gidecekleri uyarısında da bulundu.