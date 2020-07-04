Köpeğe cinsel tacizde bulunan sapık cezaevinde

Gazimağusa’da bir köpeğe cinsel tacizde bulunan isminin baş harfleri İ.Ç olan kişi, tutuklandı. Zanlı “sarhoştum, yaptığım olaya itirazım yoktur” dedi

Zanlı , hayvanla cinsel temasta bulunmak, edep ve adaba aykırı harekette bulunmak ve uygunsuz tavrı harekette bulunmak suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak teminata bağlandı.

Teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlı 1 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevin gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2020, 10:09