Kordon Boyu'nda aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi

Girne 20 Temmuz Kordonboyu Caddesi üzerinde, Servet Yaşar (E-56), arabasında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis açıklamasına göre dün gece saat 22:30 sıralarında meydana gelen olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ANNESİNİN EVİNDEN ALDIĞI EŞYALARI SATAN KİŞİ TUTUKLANDI

Gazimağusa’da annesinin evinden aldığı bazı eşyaları satan T.Ç.(E-20) tutuklandı.

Polis açıklamasına göre, cuma günü saat 13:00 sıralarında annesinin evinden aldığı vantilatör, elektrikli halı süpürgesi, ütü ve blenderi kendisine ait olduklarını iddia ederek 180 TL’ye satan T.Ç tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

AVLANMASI YASAK BALIĞI AVLAYAN KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM

İskele’de avlanması yasak ve 130 cm’den küçük olan kılıç balığını olta ile avladığı tespit edilen .S.K.(E-29) hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis dün saat 11.00 sıralarında, meydana gelen olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.



DENİZDE BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN KADIN YOĞUN BAKIMDA

Bafra’da kıyıdan yaklaşık 10 metre deniz içerisinde yüzerken aniden rahatsızlanarak boğulma tehlikesi geçiren Elisabeth Gertrud Ulrıke Spadzinski (K-79) Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Yakın Doğu Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Polis açıklamasına göre dünsaat 17:00 sıralarında yaşanan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.