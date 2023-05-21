Korkmazhan, memleket buluşmalarını sürdürüyor

Bağımsız milletvekili adayı olduğunu açıklayan Abdullah Korkmazhan, düzenlenen memleket buluşmalarında ‘Üç Adımda Çözüm Odaklı Siyaset’ yaklaşımını paylaşmaya devam ediyor.

Korkmazhan yaptığı açıklamada, halkın farklı kesimlerinden ilginin yoğun olduğu buluşmalarda, bugüne kadar yürüttüğü emek, demokrasi, irade ve barış mücadelesini, 25 Haziran ara seçim sürecine ve meclis kürsüsüne taşıyacaklarını vurgulayarak, “Bizim mücadelemiz halk ile birlikte halk için bir mücadeledir” dedi.

Kıbrıslı Türklerin belirsizliğe ve çıkmaza mahkûm edilmek, yurt haklarının ellerinden alınmak istendiğini savunan Korkmazhan, “İnsanca yaşamı olanaklı kılacak, çağdaş dünyanın bir parçası olan özgür, eşit ve birleşik bir memleket mücadelesini hep birlikte mutlaka başarıya ulaştıracağız” dedi.

Kıbrıslı Türklerin kalıplaşmış siyaset anlayışından, temelsiz politikalardan ve yalanlardan usandığını, çözüm odaklı bir siyaset ve özgürlükçü bir yaşam istediğini belirten Korkmazhan, 25 Haziran’da alternatif, çözüm odaklı yeni siyasetin ve iradenin kazanacağını kaydetti.