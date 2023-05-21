Korkmazhan, memleket buluşmalarını sürdürüyor

Bağımsız milletvekili adayı olduğunu açıklayan Abdullah Korkmazhan, düzenlenen memleket buluşmalarında ‘Üç Adımda Çözüm Odaklı Siyaset’ yaklaşımını paylaşmaya devam ediyor.
Kıbrıslı Türklerin belirsizliğe ve çıkmaza mahkûm edilmek, yurt haklarının ellerinden alınmak istendiğini savunan Korkmazhan, “İnsanca yaşamı olanaklı kılacak, çağdaş dünyanın bir parçası olan özgür, eşit ve birleşik bir memleket mücadelesini hep birlikte mutlaka başarıya ulaştıracağız” dedi.
Kıbrıslı Türklerin kalıplaşmış siyaset anlayışından, temelsiz politikalardan ve yalanlardan usandığını, çözüm odaklı bir siyaset ve özgürlükçü bir yaşam istediğini belirten Korkmazhan, 25 Haziran’da alternatif, çözüm odaklı yeni siyasetin ve iradenin kazanacağını kaydetti.