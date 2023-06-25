Korkmazhan oyunu kullandı

Korkmazhan oyunu kullandı
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Bağımsız milletvekili adayı Abdullah Korkmazhan, Beyarmudu 2 numaralı  sandıkta oyunu kullandı. Oyunu kullandıktan sonra açıklamada bulunan Korkmazhan, halkın bugün kalıplaşmış siyaset, basiretsiz muhalefet ve statüko ya da yeni siyaset, farklı muhalefet ve değişim arasında tercih yapacağını kaydetti. 25 Haziran’ın bir son değil, yeni bir başlangıç olacağını, halk için farklı bir siyaset ve yeni bir muhalefet anlayışını daha güçlü bir zeminde inşa edip, büyüteceklerini vurgulayan Korkmazhan, ‘biz mührümü memleketimize vurduk. Halkımızda mührünü memleketine vursun’ dedi.

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