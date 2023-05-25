Korkmazhan: “Yolsuzlukların yaşanmadığı bir memleket için mücadeleyi sürdüreceğiz”

Bağımsız milletvekili adayı Abdullah Korkmazhan, ara seçimlerde Meclis’e girmeleri halinde; “yolsuzlukların ve yolsuzluk dosyalarının üzerine gideceklerini” belirterek, “Yolsuzlukların yaşanmadığı bir memleket için mücadeleyi sürdüreceklerini” kaydetti.

Korkmazhan, yazılı açıklamasında, Ada TV’de yayınlanan “Günaydın Ada” programına katıldığını ve ülkedeki “yolsuzluk iddialarına” ilişkin değerlendirmelerde bulunduğunu belirtti.

Hükümete yönelik eleştirilerde bulunan ve kabinede görev yapan bazı bakanlarla ilgili “iddiaların” olduğunu savunan Korkmazhan, bu iddiaları sıraladı ve topluma tüm bu iddialarla ilgili açıklama yapılması gerektiğini dile getirdi.

“İki eşit egemen devlet” politikasının da tüm bu iddiaları örtmek için olduğunu iddia eden Korkmazhan, toplumun dini, milli ve inanç duyguları ile oynanarak birçok yolsuzluğun yapıldığını öne sürdü. Korkmazhan, “Federal Kıbrıs ile uluslararası hukukun bir parçası olursak, bunların bu kirli düzeni kuruyacak. O yüzden federal çözüm istemiyorlar” iddiasında bulundu.