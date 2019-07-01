Korku dolu anlar

Sabaha karşı Taşkent Köyü yakınlarına düşen bir cisim patlamaya yol açtı. Patlamanın meydana geldiği bölgeden alevler yükselirken, güvenlik ekipleri ve itfaiye kısa bir süre sonra bölgeye intikal etti. Güvenlik güçleri bölgeye kimsenşn yaklaşmasına müsade etmedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan bölgede incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bu olayın Kıbrıs’ın etrafında devam eden savaşın kötü etkilerinden biri olduğunu kaydetti. Barış ve istikrarın önemine işaret etti.

Başbakan Ersin Tatar ise, patlamanın yerleşim bölgelerinde meydana gelmemesinin büyük bir şans olduğunu bildirdi. Tatar, Güvenlik Kuvetleri’nin olay bölgesinde incelemelerini sürdürdüklerini vurguladı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay Özersay, Twitter üzerinden yaptığı ilk açıklamada, "Bu akşam meydana gelen patlamaların sebebi cephanelik veya bize ait bir helikopter ve benzeri bir hava aracı değildir. Olay yerinde asker, polis ve itfaiye inceleme yapıyor." bilgisini verdi.

Özersay, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada da “İlk bulgular patlamaya neden olan cismin niteliğinin ya patlayıcı taşıyan bir hava aracı ya da doğrudan doğruya bir patlayıcı (füze) olduğuna işaret etmektedir. Parçalar üzerindeki yazılar ve diğer emareler kısa süre sonra tam olarak ne olduğunu anlamamıza yardımcı olacak niteliktedir. Herhangi bir can kaybı veya yaralı yoktur. İtfaiyemizin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınmıştır. Memleketimize ve Halkımıza büyük geçmiş olsun.” İfadesini kullandı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan da, düşen cismin uçak ya da insansız hava aracı olmadığını ancak bir füze olabileceğini, gün doğduğunda enkaza ait parçaları daha net görebileceklerini ve daha sağlıklı bir tespitte bulunulabileceğini söyledi.