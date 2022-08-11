Köroğlu: “Olan Lefkelilere oldu, umarız gereken ders alınmıştır”

Halkın Partisi Çevre Komitesi Başkanı Teksen Köroğlu Lefke çöplük yangınını üç hafta boyunca Halkın Partisi olarak dile getirmelerinin ardından, gecikmeli olarak bir adım atıldığını söyleyerek “Üç hafta boyunca sesimizi yükseltince bir adım atıldı ama bu süre zarfında olan Lefkelilere oldu” dedi.

Teksen Köroğlu, partinin basın ofisi aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, halk sağlığını bu kadar yakından ilgilendiren bir konuda muhtemelen merkezi hükümetin, bakanlıklar ve yerel yönetimler arasındaki koordinasyonsuzluk ve çekişmelerin de etkisiyle çok yavaş hareket ederek, geç kaldığını söyledi.

Bu gecikme nedeniyle Lefke merkezi ve ilçe halkının üç hafta Lefke çöp yangınında günlerce zehir soluduğuna işaret eden Köroğlu, “Lefke halkı zehirleniyor. Duyuyor musunuz? dedik, ancak o zaman bir adım attılar. İçişleri bakanı dün paletli şiro gönderdi. Yerinde inceledi, halkın zehirlendiğini söyledi. Bu saptamayı yapmak için üç hafta beklemeye gerek yoktu” dedi.

Çeşitli atıkların biriktirildiği çöplüklerde çıkan yangınlarda havaya karışan gazların öncelikle atmosfere zarar verdiğini, doğadaki hayvanları, bitkileri, toprağı, yeraltı sularını, denizleri ve insanları da etkilediğini, kanserlere neden olabildiğini bildiklerini belirten Köroğlu, çöp yangınının hangi hallerde ve ne şekilde zehirlenmelere ve sağlık sorunlarına neden olabileceğine dair bilgiler verdi.

Köroğlu, biz bu yaşananlar için Lefke halkına geçmiş olsun deyip, olayın kapanmasını, “soluyan soludu olan oldu” demek istemediklerine işaret ederek, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre Dairesi Lefke belediyesinin ne yapacağını, planını programını açıklamasını, alacağı tedbirleri öğrenmek istediklerini kaydetti.

Köroğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“KKTC genelinde sıvı atıkların ve katı atıkların çağdaş yöntemlerle çöplerin toplanmasından, depolanmasından ve yok edilmesine kadar tüm hizmetlerin bir plan çerçevesinde ele alınmasını, öncelikle bu atıkların değerlendirilmesi veya geri kazanılması yapılanların çevre ve halk sağlığı ile uyumlu olmalıdır diyerek insanımıza, çevremize, doğamıza bundan sonra zarar vermemesi için yaptıkların takipçisi olmaya devam edeceğiz.”