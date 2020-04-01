Korona seferberliği! Dr. Vaiz açıkladı: “Tüm sağlıkçılar cepheye gidiyor”

Lefkoşa Devlet Hastanesi Kardiyoloji Klinik Şefi Dr. Gülgün Vaiz, bugün itibariyle ülkenin dört bir yanından tüm sağlıkçıların karantina hastanesi olan Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne gelerek Covid-19 için mücadele vereceklerini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Dr. Vaiz, 1 Nisan itibariyle tüm doktorlar, hemşireler, fizik tedavi uzmanları ve paramediklerin yanında her bölgeden sağlık personelininin evlerinden ayrılarak karantina hastanesine geleceğini duyurdu.

Gülgün Vaiz’in paylaşımı şöyle.

“1 Nisan itibarıyla INFEKSIYON ve GÖĞÜS ,ANESTEZI DOKTORU ,HEMSIRE VE DIGER PARAMEDIKAL arkadaşların yanında TUM BOLGELERDEN,LEFKOSA,MAGUSA,GIRNE,CENGIZTOPEL’DEN DAHILIYE,NÖROLOJİ,GÖĞÜS, CERRAHI,GÖZ, KULAK BURUN BOGAZ UROLOJI,CERRAHI,ORTOPEDI,,KARDIYOLOJI,KALP DAMAR CERRAHI,KADIN DOĞUM, BEYIN CERRAHI,PLASTIK CERRAHI,CILDIYE,FIZIK TEDAVI,UZMANLARIMIZ COVID 19’LA MÜCADELE ETMEK IÇIN CEPHEYE GIDIYORLAR.KOLAY GELSIN.TARIH YAZACAK.SALGINDA KAHRAMANCA SAVAŞAN ISIMSIZ KAHRAMANLAR HEPINIZI SAYGIYLA SELAMLIYORUM… ..IYIKI VARSINIZ…..”